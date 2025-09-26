Intervista

Deportare i migranti, Boochani: «È l’Australia il modello che l’Ue anti-rifugiati sta copiando»

Marika Ikonomu
26 settembre 2025 • 07:00

Lo scrittore curdo è stato per sei anni in un centro di detenzione. L’idea di esternalizzare le frontiere in stati terzi. Come i cpr albanesi

Behrouz Boochani, giornalista, scrittore e documentarista curdo, è in Italia per presentare il suo secondo libro ma è al lavoro sul terzo. «È un romanzo», spiega, «che non ha nulla a che fare con la prigionia. Da una persona rifugiata ci si aspetta che scriva solo della sua lotta per la libertà», dice, rivendicando invece la sua identità e la sua storia, fuori dalla “gabbia” della definizione di rifugiato: «Se non fossi stato curdo questa storia sarebbe stata diversa». Si è laureato a Teheran e

