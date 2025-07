Poco dopo la fine della guerra di Bosnia a Sarajevo una conferenza internazionale proclamò (26 agosto 1996) un solenne Never Again, mai più “pulizie etniche“, che all’epoca non sembrò rituale. Nel trentennale del massacro di Srebrenica quel Never Again obbliga a domandarsi perché invece abbia prevalso l’Again and Again. Cecenia, Siria, Ruanda, Kurdistan, Gujarat… e ora la guerra di Gaza (il 19 luglio l’ennesima “strage del pane”, oltre 30 morti vicino ad un centro di distribuzione degli aiuti) e il pogrom che ne fu lo starter.

Attori e circostanze sono totalmente diverse ma talvolta si intravedono tratti comuni, dai quali potremmo trarre qualche insegnamento. Lo conferma sul New York Times Omer Bartov, docente di studi sull’Olocausto alla Brown University: definisce «pulizia etnica» quel che sta facendo l’esercito israeliano (Bartov è un ex ufficiale di quell’esercito), la mette in relazione con altri grandi stermini del Novecento e conclude che quanto sta avvenendo corrisponde al più grave tra i crimini contro l’umanità, il genocidio. Dunque non pare arbitrario mettere a confronto Srebrenica e Gaza. Ferruccio de Bortoli ne ha ricavato una annotazione sconsolata: i colpevoli serbi furono processati e condannati dalla giustizia internazionale, i colpevoli israeliani e palestinesi non subiranno la stessa sorte.

Eppure nel caso di Gaza gli interventi della Corte penale internazionale (Cpi) e della Corte Onu di giustizia (Icj) non sono stati vani. Riscrivendo il dizionario della guerra secondo criteri giuridici obiettivi, le due corti hanno chiamato col loro nome quegli acts of genocide che quasi tutto l’Occidente tuttora tende a condonare come «eccesso di difesa», niente di più. Ma oggi l’ipocrisia è più faticosa: come dimostra in Italia la ritirata strategica di tanti opinionisti che a mezza bocca, e senza spiegare i motivi del ripensamento, hanno attenuato la narrazione filo-israeliana che fino a ieri propalavano con una certa alterigia, dando del mascalzone a chi obiettava. Resta il fatto che al pubblico italiano spesso l’intera verità è ancora risparmiata.

Verdetti rifiutati

Come il governo israeliano rifiuta come antisemiti i verdetti di Cpi e Icj, così Belgrado e i sodali serbo-bosniaci tuttora respingono la verità emersa dai processi celebrati all’Aia. Rifiutano in particolare l’accusa di genocidio per la strage di Srebrenica: preferiscono descriverla come un effetto non preordinato della durezza dello scontro. Ma nel paragone tra la guerra di Bosnia e la guerra di Gaza, quel che è più significativo è la somiglianza delle narrazioni: come a suo tempo la Serbia, così oggi il governo Netanyahu racconta di combattere anche per noi occidentali contro le schiere islamiche che si vuole incombano sul nostro continente per conquistarlo di soppiatto.

Per attribuirsi la funzione di antemurale della cristianità attaccata, il nazionalismo granserbo costruì la propria mitologia intorno alla battaglia di Kosovo polje, dove l’aristocrazia serba fu sterminata dalle armate ottomane (1386). Attraverso i media e l’Accademia delle Scienze, Belgrado spacciò i miti Musulmani di Bosnia per la quinta colonna di un islam di nuovo proiettato a conquistare il continente cristiano. Indicò la religione, e le inimicizie tra le ‘civiltà’ che dalle religioni scaturirebbero, come il cuore del conflitto. L’idea diede spunto a Samuel Huntington per il suo influentissimo The Clash of Civilizations; fu in parte accettata dai maggiori governi europei; e li indusse a un ambiguo neutralismo: in sostanza essi lasciarono i Musulmani in balia dei progetti spartitori di Serbia e Croazia perché consideravano “innaturale” la presenza di uno stato a maggioranza musulmana in Europa (così Mitterrand, come risulta dai “Clinton files”).

Questo fu il contesto ideologico del massacro di Srebrenica. Che obbedì a una precisa strategia militare, antica quanto il mondo: terrorizzare il nemico con un massacro spaventoso per spingerlo alla resa. Non avendo speranza di ottenere la capitolazione di Sarajevo, Mladic conquistò l’enclave di Srebrenica e massacrò tutti i maschi dai 16 anni in su. Belgrado non poteva ignorare che una strage di quella portata avrebbe prodotto un’eco enorme. Ma probabilmente concluse che gli europei – una volta deprecato e condannato e tracimato sdegno – sarebbero rimasti spettatori inattivi, così come li preferivano tutti: destre, sinistre, pacifisti, sovranisti avant lettre. Le uniche eccezioni (i Grünen tedeschi, i lib-dem britannici, in certa misura Wojtyla, in Italia appena obiettori solitari come Bonino e Sofri) non avevano peso sufficiente per costringere l’Europa a difendere i musulmani.

Quello che a Belgrado non avevano previsto è che l’opinione pubblica Usa avrebbe reagito con veemenza, al punto da spingere Clinton a farsi promotore di una Nato che si estrofletteva oltre i propri confini. L’aviazione Usa partì dagli aeroporti italiani senza preavvertire Roma, di cui Washington non si fidava. In cinque giorni di bombardamenti ammazzò 500 persone, incluse, si può immaginare, non pochi civili inermi. Ma a petto di quel prezzo, certo spaventoso, fermò una guerra che aveva prodotto oltre centomila morti, per l’80 per cento vittime delle milizie serbe e croate.

A conferma di una certa affinità, dall’inizio della guerra di Gaza la Serbia è stata il secondo fornitore di armi a Israele dopo gli Usa. Come un tempo il nazionalismo serbo, così il nazionalismo israeliano oggi pretende di combattere ”anche per noi”. Questa tesi è stata accolta esplicitamente dalla leader dei conservatori britannici, Kemi Badenoch; pare il retropensiero di altre destre europee; e in parte spiega perché, come già durante la guerra di Bosnia, i maggiori governi europei abbiano prodotto deplorazioni finora prive di conseguenze.

Popoli “nemici”

L’abilità nel costruire l’immagine disumanizzante del “popolo nemico” attraverso i media e l’intellighenzia non è, non fu, secondaria rispetto alla possibilità di reiterare nel tempo gli acts of genocide senza produrre una rivolta etica, nel paese e in Europa. La maggioranza dei serbi, come oggi la maggioranza degli israeliani, non si oppose alle “pulizie etniche” in Bosnia. Benché fosse noto che Belgrado sostenesse in ogni modo le milizie serbo-bosniache, le dimostrazioni contro la guerra a Belgrado non raccolsero più di cinquecento persone, soprattutto gente del cinema e del teatro. L’intellighenzia, il giornalismo, non obiettarono. Tuttora faticano ad ammettere di essere stati complici.

Israele è diversa? Secondo il sondaggio commissionato dall’università di Pennsylvania otto israeliani su dieci sono favorevoli all’espulsione dei palestinesi da Gaza. Un altro sondaggio riduce la proporzione dei favorevoli a sei su dieci. Resta il fatto che la maggioranza degli elettori, e della Knesset, trova lecita la “pulizia etnica”. Ma la minoranza che si oppone conta assai più di quanto dicano le proporzioni numeriche. Il coraggio e la lucidità che dimostra meriterebbero di trovare maggior solidarietà in Europa. Lo stesso si può dire degli ebrei italiani che sfidano tanto la protervia della sinistra “anti-sionista” quanto le intimidazioni mafiose della destra filo-israeliana.

Quest’ultima è un curioso ircocervo. Spesso discende dalla sinistra leninista o dal circo Pannella. Un esempio: era nella direzione di Democrazia proletaria l’animatrice di un sito italiano, sempre allineato con Netanyahu, che ha ospitato un appello a sterminare i palestinesi, tutti; o che reitera minacce contro i “falsi ebrei”, ovvero ebrei che rifiutano le balle del governo israeliano. Reazioni del giornalismo italiano o delle sue associazioni: alcuna. Anche questo nella norma di un paese che trent’anni fa non volle capire cosa accadeva in Bosnia, e oggi fatica ad accorgersi del progetto di “pulizia etnica”.

In gioco non c’è solo la sorte dei Territori occupati e dei palestinesi che li abitano. Come osserva Bartov, il docente di storia dell’Olocausto, permettere al governo Netanyahu non solo di commettere azioni disumane, ma perfino di giustificarle spacciando la popolazione palestinese per nazista, rischia di produrre ulteriori conseguenze perverse: indebolire tanto la repulsa universale di ogni genocidio quanto quella giustizia internazionale che dovrebbe perseguirlo; e precipitare anche la Shoah al rango di esito di uno scontro prodotto da odii etnici, all’incirca la spiegazione con cui nell’immediato dopoguerra molti ritennero conveniente spiegarsi l’Olocausto, e più tardi la guerra di Bosnia.

