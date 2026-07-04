Reform Uk punta Downing Street

Brexit, elezioni ed estrema destra: Andy Burnham sfiderà Farage e le sue sette vite

Davide Lerner
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04 luglio 2026 • 18:06

«Il neoleader laburista dovrebbe essere in grado di vincere le prossime elezioni con una coalizione progressista. Se ciò accadesse, si aprirebbe la strada per smantellare la Brexit. In questo senso, il voto si configura come un secondo referendum, in tutto tranne che nel nome» dice Ben Judah, analista di Chatham House

Correva l’ormai lontano anno 2006 quando David Cameron, allora leader dei conservatori, liquidò durante un’intervista radiofonica il Uk Independence Party (Ukip) di Nigel Farage come una «manciata di svitati, imbecilli e razzisti latenti». Non poteva sapere che quella «manciata di svitati, imbecilli e razzisti latenti», dieci anni più tardi, lo avrebbe indotto a compiere l’azzardo che ha segnato indelebilmente la sua eredità politica. Convocare il referendum del giugno 2016 sulla permanenza del

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 