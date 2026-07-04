Brexit, elezioni ed estrema destra: Andy Burnham sfiderà Farage e le sue sette vite

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Correva l’ormai lontano anno 2006 quando David Cameron, allora leader dei conservatori, liquidò durante un’intervista radiofonica il Uk Independence Party (Ukip) di Nigel Farage come una «manciata di svitati, imbecilli e razzisti latenti». Non poteva sapere che quella «manciata di svitati, imbecilli e razzisti latenti», dieci anni più tardi, lo avrebbe indotto a compiere l’azzardo che ha segnato indelebilmente la sua eredità politica. Convocare il referendum del giugno 2016 sulla permanenza del