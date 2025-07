Anche questa volta l’assente è stato il più presente. Alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina e al vertice della coalizione dei volenterosi Donald Trump non c’era, ma è stato il leader più evocato e invocato dei vertici concomitanti di Roma.

La presenza della delegazione degli Stati Uniti al summit dei paesi che sostengono Kiev ha dato a Volodymyr Zelensky l’occasione per un sentito ringraziamento a fronte dei messaggi incoraggianti che negli ultimi tempi sono arrivati da Washington: «Grazie presidente Trump, i suoi segnali sono molto importanti e contiamo su di essi. Sono sicuro che in futuro rafforzeremo la coalizione dei volenterosi insieme, e questo è importante». Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha aggiunto un’invocazione al presidente nella stessa direzione: «Stia con noi e con gli europei. Cerchiamo un ordine politico stabile in questo mondo».

Sembrano lontanissimi i tempi dell’umiliante strigliata inflitta a Zelensky da Trump e J.D. Vance nello Studio Ovale, quando il presidente ucraino è stato svergognato e poi letteralmente accompagnato alla porta della Casa Bianca prima ancora di avere consumato il pranzo ufficiale.

E sembrano ancora più lontani i tempi degli elogi sperticati e imbarazzanti a Vladimir Putin, quando Trump prometteva di negoziare la pace nel giro di ore (e poi settimane, poi mesi, poi mai) e dava dignità di interlocuzione all’autocrate che non aveva mai nascosto di ammirare.

Oggi il bromance fra uomini forti è nel suo punto più basso. L’escalation retorica contro Putin è andata di pari passo con l’intensificarsi degli attacchi sulle città ucraine, arrivando fino a farlo sbottare per le «stronzate» che lo zar propina sistematicamente nelle telefonate che in superficie sono cordiali ma sono soltanto tattiche per guadagnare tempo e colpire con forza crescente.

«È sempre molto carino con noi, ma tutto questo si rivela inutile», ha detto il presidente all’ultimo vertice con il gabinetto, certificando il cambio di clima. Ora Trump abbraccia il diritto alla difesa di Kiev, promette munizioni e missili Patriot, spinge un disegno di legge al Congresso per approvare nuove sanzioni, come chiedono gli alleati, e smentisce anche il Pentagono, che il primo luglio aveva comunicato una sospensione della fornitura di armi all’Ucraina.

La Casa Bianca in questi giorni ha fatto chiaramente capire che era una decisione presa dal segretario, Pete Hegseth, e di cui il presidente è stato tenuto in qualche modo all’oscuro. Un segnale del contrasto interno si poteva cogliere in un passaggio del discorso che ha fatto l’ambasciatore americano in Italia, Tillman Fertitta, al ricevimento per il giorno dell’indipendenza, tenuto il 2 luglio a Villa Taverna.

L’ambasciatore ha elogiato Giorgia Meloni per «l’incrollabile sostegno all’Ucraina», messaggio non in linea con la decisione comunicata poche ore prima, ma che anticipava i segnali a favore di Kiev che sarebbero arrivati nei giorni successivi.

Se si tratti di una vera svolta politica o un passeggero cambio di umore è una domanda tutto sommato inutile. I leader europei stanno prendendo le misure al presidente più altalenante d’Occidente e, perciò, non si fidano.

Hanno imparato a cavalcare l’umore del capo quando va nella loro direzione e a soprassedere quando i suoi post si muovono in senso contrario. Recitano tatticamente le loro parti con la smaccata piaggeria che il presidente ama tanto e nella quale il segretario della Nato, Mark Rutte, si è dimostrato campione indiscusso. Approfittano dell’oggi senza farsi illusioni sul domani, quando tutto potrebbe cambiare, e aggiustano continuamente le vele per affrontare i marosi del carattere di Trump.

