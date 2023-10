L’attentatore è fuggito. Secondo i media svedesi, avrebbe poi rivendicato l’attacco e l’appartenenza allo Stato islamico in un video. Si indaga per terrorismo. Il Belgio ha innalzato il livello di allerta al massimo. Il messaggio di Meloni: «L’Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo»

Un uomo ha aperto il fuoco con un kalashnikov, nel centro di Bruxelles e ha ucciso due persone di nazionalità svedese. Poi si è dato alla fuga. Nelle immagini, filmate da un residente e condivise sui social, si vede un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco entrare nell’atrio di un palazzo e sparare a qualcuno, prima di salire su uno scooter e fuggire.

Si indaga per terrorismo. Un uomo che si identifica come l’attentatore ha rivendicato in un video l’attacco e l’appartenenza allo Stato islamico, dicendo di aver così vendicato i musulmani. Durante l’attacco avrebbe urlato “Allah Akbar”. Il Belgio ha innalzato il livello di allerta al massimo.

La caccia all’uomo

L’assalitore è ancora in fuga. Il Centro nazionale di crisi del Belgio ha riferito che «i servizi di emergenza e di polizia sono mobilitati. Il primo ministro, il ministro dell’Interno e il ministro della Giustizia si sono recati al Centro nazionale di crisi per monitorare la situazione».

Il sindaco di Bruxelles ha detto che «i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale».

Il messaggio di Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto in una nota di seguire «con preoccupazione le notizie sull’attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell’Europa».

«L’Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo», ha scritto. «Esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie».

«Il mio pensiero va alle famiglie delle due vittime dell'ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo», ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

