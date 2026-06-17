L’ingiustizia nella tazzina: il caffè del Vietnam tra deforestazione e sfruttamento

Per l’Italia il Vietnam è il secondo fornitore di caffè dopo il Brasile. Una Ong danese ha studiato gli effetti climatici e sociali della coltivazione nel paese del Sud Est asiatico: oltre 207mila ettari di foresta sono spariti tra il 1990 e il 2022, a cui si è accompagnato un boom di pesticidi. Il dramma dei bambini lavoratori, per lo più impiegati proprio nell’agricoltura