L’ingiustizia nella tazzina: il caffè del Vietnam tra deforestazione e sfruttamento

Per l’Italia il Vietnam è il secondo fornitore di caffè dopo il Brasile. Una Ong danese ha studiato gli effetti climatici e sociali della coltivazione nel paese del Sud Est asiatico: oltre 207mila ettari di foresta sono spariti tra il 1990 e il 2022, a cui si è accompagnato un boom di pesticidi. Il dramma dei bambini lavoratori, per lo più impiegati proprio nell’agricoltura
Quante volte al giorno entriamo in un bar per chiedere una tazzina di caffè? E quante volte ci domandiamo se questo semplice gesto possa contribuire a distruggere un ecosistema o a creare sfruttamento e povertà da qualche parte del Pianeta? Ad accendere un nuovo faro sull’impatto della tazzina di caffè è un’indagine internazionale, coordinata dalla Ong con sede in Danimarca Coffee Watch, che ha studiato gli effetti climatici e sociali della produzione di caffè in Vietnam, secondo produttore al m