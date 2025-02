«La pista era asciutta e non c’erano condizioni di vento trasversale», ha detto il capo dei Vigili del fuoco dell’aeroporto di Toronto. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Tre feriti sono in gravi condizioni, tra cui un bambino

Un aereo della Delta Airlines con a bordo 80 persone ha avuto un incidente e si è capovolto durante la fase di atterraggio al Toronto Pearson International airport. Al momento, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea americana, il bilancio è di 18 passeggeri feriti, di cui tre in gravi condizioni. Tra questi ci sarebbe anche un bambini. Non ci sono morti.

Cosa è successo

Decollato da Minneapolis, il CRJ900 operato da Endeavor Air è stato coinvolto «in un incidente durante l'atterraggio» all’aeroporto canadese, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco Todd Aitken. «La pista era asciutta e non c’erano condizioni di vento trasversale», ha aggiunto precisando che ci sono indagini in corso per capire le cause dell’incidente.

L'Agenzia canadese dei Trasporti ha infatti aperto un’inchiesta, mentre gli Stati Uniti invieranno funzionari della Faa, l'agenzia americana dei trasporti aerei per fornire supporto tecnico. «Per favore non fate supposizioni. Stiamo cercando di raccogliere il maggior numero di informazioni per capire cosa è successo», ha dichiarato il sindacato degli attendenti di volo.

L'incidente è avvenuto circa tre settimane dopo la tragedia della collisione a Washington tra un aereo della American Airlines e un elicottero militare Black Hawk. Tutti e sessantasette i passeggeri a bordo dei due veicoli sono morti.

