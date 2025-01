Un aereo di linea regionale dell’America Airlines si è scontrato in volo con l’elicottero militare Black Hawk a Washington DC, negli Stati Uniti, nei pressi dell’aeroporto Reagan. Dopo lo schianto entrambi sono caduti nel fiume Potomac, dove trecento soccorritori stanno procedendo con le operazioni di soccorso. Il volo di linea trasportava 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, mentre sull’elicottero viaggiavano tre militari. Si tratterebbe di alti ufficiali.

La polizia di Washington avrebbe recuperato dalle acque del fiume i corpi di diverse persone, riferiscono fonti anonime citate dal Washington Post. I soccorritori hanno tratto in salvo almeno quattro persone coinvolte nell’incidente, secondo quanto riporta Nbc. I funzionari non hanno fornito informazioni sul numero delle vittime, né hanno se siano stati o meno recuperati i corpi. «Quando muore una persona è una tragedia, ma quando muoiono molte, molte, molte persone, è un dolore insopportabile», ha detto il senatore Roger Marshall, suggerendo che il numero delle vittime rischia di essere alto. Secondo Cbs, ripreso da Bbc, le autorità avrebbero recuperato almeno 19 corpi.

Il volo di linea era partito da Wichita, in Kansas, e stava atterrando sulla pista 33 del Reagan Washington National Airport, alle 21 circa, ora locale (in Italia erano le 3 del mattino). Si trattava di un aereo passeggeri Bombardier CRJ-700, operato da Psa Airlines, per conto della compagnia American Airlines.

L’elicottero invece stava operando da Fort Belvoir, in Virginia, ha fatto sapere l’esercito in una dichiarazione ma, riporta il New York Times, non era chiaro se stesse partendo o tornando a Fort Belvoir.

Tutti i decolli e gli atterraggi sono stati sospesi all’aeroporto Reagan, che è stato chiuso e lo rimarrà fino alle 11 di mattina, ora locale. Lo ha fatto sapere John Potter, il presidente della Metropolitan Washington Airports Authority.

Le autorità hanno detto che è prevista una conferenza stampa alle 7:30 (ora locale). Le condizioni delle attività di ricerca e soccorso sono «pericolose», ha affermato il capo dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza di Washington, John A. Donnelly Sr., precisando che per le attività di recupero saranno probabilmente necessari diversi giorni. «Il fiume è una grande macchia nera di notte senza luci», ha detto. Le temperature bassissime e le condizioni ventose rendono i soccorsi ancora più difficili.

Tra i passeggeri, c’erano «diversi membri della nostra comunità di pattinaggio», ha fatto sapere lo Us Figure Skating, l’ente governativo per il pattinaggio artistico. Atleti, allenatori e familiari sarebbero stati coinvolti nell’incidente, di ritorno da un campionato di pattinaggio artistico a Wichita, in Kansas. «Siamo devastati da questa tragedia indicibile», ha affermato Alex Schauffler, capo della comunicazione dell’ente. Il portavoce ufficiale del Cremlino, Dmitry Peskov , ha detto che gli ex campioni del mondo di pattinaggio artistico russo, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, erano a bordo del volo.

Le reazioni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso cordoglio per le vittime dell’incidente aereo: «Che dio benedica le anime delle persone coinvolte», ha scritto in una nota pubblicata su X dalla Casa Bianca Trump, che ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca di sopravvissuti.

Il nuovo presidente Usa, nonostante molti dettagli non siano ancora chiari, ha già avanzato ipotesi sulle cause, fa notare il Nyt: «L’aereo si trovava su una linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero andava nella direzione dell’aereo da molto tempo. È una notte chiara, le luci dell’aereo erano accese, perché l’elicottero non si è alzato o abbassato, perché non ha virato?», ha scritto in un post sul suo social Truth, aggiungendo: «Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare, invece di chiedergli se avesse visto l’aereo? Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata. Non va bene!».

«Mentre i nostri primi soccorritori continuano i loro sforzi, inviamo il nostro amore e le nostre preghiere alle famiglie, ai loro cari e alle comunità che stanno vivendo una perdita durante questa terribile tragedia», ha scritto su X la sindaca di Washington Dc, Muriel Bowser.

La presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, si è detta «scioccata dal tragico scontro tra un aereo e un elicottero a Washington Dc. Il mio cuore va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari. L'Europa è al fianco del popolo americano in questo triste momento», ha scritto su X. «L'Europa è al fianco delle famiglie delle vittime in questo difficile momento - e del popolo americano nel suo complesso», ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha assicurato il monitoraggio della situazione da parte della Farnesina e dell’ambasciata italiana negli Usa.

