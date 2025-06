A Parigi auto sono state date alle fiamme e diversi negozi sono stati vandalizzati. «È insopportabile che non sia possibile festeggiare senza temere il vandalismo di una minoranza di bulli che non rispetta nulla», ha scritto il ministro dell’Interno Bruno Retailleau su X. A Grenoble una macchina investe 4 persone. Morto un 17 dopo un accoltellamento a Dax

Festeggiamenti trasformati in in caos e violenza. Dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain nella finale contro l’Inter, in Francia sono state arrestate quasi 300 persone per atti vandalici, aggressioni e violenze commessi durante i festeggiamenti.

Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha chiesto alle forze dell'ordine di agire «in modo energico» contro chiunque abbia partecipato a questi disordini, definendoli «barbari». «È insopportabile che non sia possibile festeggiare senza temere il vandalismo di una minoranza di bulli che non rispetta nulla», ha scritto il ministro su X.

A Nantes un autobus del trasporto pubblico Naolib è stato vandalizzato da gruppi di presunti tifosi mentre a Parigi incidenti sono scoppiati in diverse zone della città, con auto date alle fiamme e negozi assaltati.

Morti e Feriti

A Dax, nel dipartimento delle Landes, un giovane di 17 anni è stato accoltellato a morte a margine dei caroselli seguiti alla vittoria. La causa dell'attacco è ancora sconosciuta.

A Grenoble quattro persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un’auto che si è schiantata accidentalmente contro la folla. Il conducente di una BMW Serie 1, che procedeva a velocità elevata sui binari centrali del tram ha tentato di effettuare un'inversione a U utilizzando il freno a mano investendo la famiglia. Uno dei feriti si trova in gravi condizioni. Secondo quanto riportano i quotidiani locali l'autista ha poi abbandonato l'auto e si è dato alla fuga per aver paura di essere linciato dalla folla. Successivamente si è consegnato alla polizia che lo ha preso in custodia. Per fonti della prefettura e della procura locala non si sarebbe trattato di un gesto intenzionale.

