l’uomo che ha “suggerito” al tycoon la presa dell’artico

La Groenlandia? Sarà conquistata con l’Ia. Dietro l’operazione c’è il capo di Palantir

Luca Ciarrocca
23 gennaio 2026 • 07:00

Attraverso la KoBold Metals, i tecnomiliardari Usa finanziano la caccia alle terre rare con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il regista occulto del progetto è Peter Thiel, fondatore del colosso di sorveglianza digitale. E “autore” dell’ascesa di J. D. Vance

L’ossessione di Donald Trump per la Groenlandia risponde a una visione strategica che va oltre l’espansione territoriale. Sicurezza nazionale Usa e interessi degli oligarchi della Silicon Valley – tra cui Mark Zuckerberg e Peter Thiel – fanno dell’isola un centro nevralgico per l’approvvigionamento di materie prime e, sembra incredibile, anche un progetto di nuove forme di sperimentazione politica. Il piano di “integrazione”, discusso fra Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte, pre

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.