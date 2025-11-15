Mondo

Cara Bbc, resisti! Abbiamo bisogno di un’informazione libera

Guido Rampoldi
15 novembre 2025 • 20:26

Mai come adesso è necessario un giornalismo svincolato da pregiudizi, timori, convenienze. Invece la tendenza illiberale anche in Europa spinge per media di corte, veicoli passivi di simulacri e imposture

Con i metodi subdoli delle “democrature” Donald Trump sta cercando di costruire un sistema dell’informazione che lo assecondi. In meno di un anno ha spinto il Congresso a tagliare i fondi a emittenti pubbliche, patrocinato la vendita di TIkTok a suoi amici, costretto lo stato dell’Ontario a ritirare una pubblicità che gli era sfavorevole, fatto licenziare funzionari colpevoli di aver diffuso notizie che lo smentivano. Soprattutto, ha messo in guardia giornali e grandi network con richieste di ri

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

