Cara Bbc, resisti! Abbiamo bisogno di un’informazione libera

Mai come adesso è necessario un giornalismo svincolato da pregiudizi, timori, convenienze. Invece la tendenza illiberale anche in Europa spinge per media di corte, veicoli passivi di simulacri e imposture

Con i metodi subdoli delle “democrature” Donald Trump sta cercando di costruire un sistema dell’informazione che lo assecondi. In meno di un anno ha spinto il Congresso a tagliare i fondi a emittenti pubbliche, patrocinato la vendita di TIkTok a suoi amici, costretto lo stato dell’Ontario a ritirare una pubblicità che gli era sfavorevole, fatto licenziare funzionari colpevoli di aver diffuso notizie che lo smentivano. Soprattutto, ha messo in guardia giornali e grandi network con richieste di ri