Mondo

L’ultimo orrore di Israele contro i detenuti: «Nel carcere sotterraneo senza aria, luce e cibo»

Bianca Senatore
08 novembre 2025 • 19:41

Le rivelazioni sulla prigione-bunker: tra i detenuti di Israele anche civili innocenti. Fila davanti all’obitorio di Khan Yunis, forse impossibile identificare i corpi dei gazawi

Che in Israele ci fossero prigioni segrete per i detenuti palestinesi era risaputo, ma adesso un reportage esclusivo del Guardian ha rivelato che almeno una di queste è tuttora attiva. Si tratta del carcere sotterraneo di Rakefet, “fiore di ciclamino” in ebraico, inaugurata all’inizio degli anni Ottanta e chiusa poco dopo, che attualmente ospita decine di palestinesi in condizioni disumane. Secondo il racconto del quotidiano inglese, i detenuti non vengono mai la luce del sole perché l’intera st

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.