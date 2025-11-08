L’ultimo orrore di Israele contro i detenuti: «Nel carcere sotterraneo senza aria, luce e cibo»

true false

Che in Israele ci fossero prigioni segrete per i detenuti palestinesi era risaputo, ma adesso un reportage esclusivo del Guardian ha rivelato che almeno una di queste è tuttora attiva. Si tratta del carcere sotterraneo di Rakefet, “fiore di ciclamino” in ebraico, inaugurata all’inizio degli anni Ottanta e chiusa poco dopo, che attualmente ospita decine di palestinesi in condizioni disumane. Secondo il racconto del quotidiano inglese, i detenuti non vengono mai la luce del sole perché l’intera st