Caso Epstein, Trump tenta il contrattacco: «È una truffa dem, ora indagare su Clinton»

Il presidente Trump ha gridato al complotto accusando i democratici
Mattia Ferraresi
14 novembre 2025 • 20:12

Incalzato dalle rivelazioni, il capo della Casa Bianca minaccia inchieste sui legami tra il finanziere e l’establishment democratico. Poi muove persino la portaerei Ford contro il Venezuela, ma lo scopo è scansare lo scandalo che spacca anche i suoi sostenitori

Donald Trump è sempre più nervoso per le notizie che sgocciolano dal Congresso sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, rapporti che il presidente prima ha negato, poi ha minimizzato e infine ha tentato di neutralizzare inserendoli nella grande nube di contraddizioni e segnali ambigui in cui Trump prolifera. Ora la Casa Bianca è passata dal “caso Epstein” alla “bufala Epstein”, e il presidente sembra pronto a fare più o meno qualunque cosa per cambiare argomento. Incluse operazioni militari, se ne

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)