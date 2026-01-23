L’intervista

Strada: «Il piano Trump è grottesco e senza palestinesi. L’Europa dov’è?»

Youssef Hassan Holgado
23 gennaio 2026 • 07:00

Il progetto Usa solleva moltissimi dubbi anche nel Vecchio Continente. «Ma in questi due anni Bruxelles non ha assunto alcun ruolo», dice l’eurodeputata del Partito democratico Cecilia Strada

Quello di Trump «è un piano per la Palestina senza palestinesi», un progetto «grottesco» e «inaccettabile». Senza mezzi termini l’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, boccia il Board of peace del presidente degli Stati Uniti ufficializzato al Forum di Davos. Come vede questo Board of peace? È grottesco. Non è un piano di pace e non è nemmeno un piano: è uno strumento di controllo della popolazione, un’idea di gestione e dominio. Quindi sì, è totalmente grottesco. Non si sa da d

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.