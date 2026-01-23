Strada: «Il piano Trump è grottesco e senza palestinesi. L’Europa dov’è?»

true false

Quello di Trump «è un piano per la Palestina senza palestinesi», un progetto «grottesco» e «inaccettabile». Senza mezzi termini l’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, boccia il Board of peace del presidente degli Stati Uniti ufficializzato al Forum di Davos. Come vede questo Board of peace? È grottesco. Non è un piano di pace e non è nemmeno un piano: è uno strumento di controllo della popolazione, un’idea di gestione e dominio. Quindi sì, è totalmente grottesco. Non si sa da d