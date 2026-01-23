Strada: «Il piano Trump è grottesco e senza palestinesi. L’Europa dov’è?»

Il progetto Usa solleva moltissimi dubbi anche nel Vecchio Continente. «Ma in questi due anni Bruxelles non ha assunto alcun ruolo», dice l’eurodeputata del Partito democratico Cecilia Strada
Quello di Trump «è un piano per la Palestina senza palestinesi», un progetto «grottesco» e «inaccettabile». Senza mezzi termini l’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, boccia il Board of peace del presidente degli Stati Uniti ufficializzato al Forum di Davos. Come vede questo Board of peace? È grottesco. Non è un piano di pace e non è nemmeno un piano: è uno strumento di controllo della popolazione, un’idea di gestione e dominio. Quindi sì, è totalmente grottesco. Non si sa da d