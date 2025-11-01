Il conflitto in medio oriente

Cessate il fuoco a Gaza: solo la continuazione della guerra con altre parole

Guido Rampoldi
01 novembre 2025 • 21:22Aggiornato, 01 novembre 2025 • 21:22

La tregua precaria raggiunta tra Israele e Hamas attenua la violenza del conflitto ma non è in grado di spegnerlo, lo traveste con le formule dell’ottimismo ma costruisce le premesse di una nuova deflagrazione. È così anche in Libano e dimostra le grandi difficoltà che stanno avendo gli Stati Uniti

Parafrasando Clausewitz si potrebbe affermare che in Medio Oriente il cessate il fuoco è la continuazione della guerra con altre parole. Attenua la violenza del conflitto ma non è in grado di spegnerlo, lo traveste con le formule dell’ottimismo ma costruisce le premesse di una nuova deflagrazione. Oltre la Striscia Come adesso è chiaro non solo a Gaza ma anche in Libano, le diplomazie occidentali non riescono a organizzare lo scambio tra il ritiro degli uni e il disarmo degli altri, premessa nec

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

