Ceuta, i migranti tornano in Marocco. L’ira di Madrid: «Esodo organizzato»

L’enclave spagnola “invasa” in un solo giorno da 50 mila persone, ma poche ore dopo ne ripartono 37 mila. Il premier iberico: «Violata la nostra integrità territoriale». Quasi 50 morti, scontri con lanci di pietre a Fnideq. Le testimonianze raccolte da El Pais: «Ci avevano detto che avremmo avuto un posto dove stare, erano tutte bugie»
Una marea umana mai vista. Decine di migliaia di persone addossate su Ceuta, la minuscola enclave spagnola al bordo estremo del Marocco affacciata sul Mediterraneo. Una marea a dir poco anomala: in meno di 24 ore, 50mila arrivi (a un certo punto qualcuno parla di 60mila) e 37mila partenze, in più almeno 57 morti. Migranti apparentemente comparsi dal nulla, prevalentemente dalle aree sub-sahariane, ma anche tantissimi cittadini marocchini. Gli effetti: reazioni politiche furiose, soprattutto nei