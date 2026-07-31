Ceuta, i migranti tornano in Marocco. L’ira di Madrid: «Esodo organizzato»

L’enclave spagnola “invasa” in un solo giorno da 50 mila persone, ma poche ore dopo ne ripartono 37 mila. Il premier iberico: «Violata la nostra integrità territoriale». Quasi 50 morti, scontri con lanci di pietre a Fnideq. Le testimonianze raccolte da El Pais: «Ci avevano detto che avremmo avuto un posto dove stare, erano tutte bugie»