I migranti sono l’arma sporca degli autocrati. Perché le politiche dell’Ue hanno fallito

I fatti di Ceuta sono anomali: la folla che si è riversata sull’exclave in 24 ore è quasi la metà di quella arrivata in dieci anni. Testimonianze e migliaia di ritorni volontari certificano il ricatto delle autorità marocchine. E non mancano i precedenti

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È una storia vecchia come il mondo. Ed è una storia di ricatti e pressioni esercitate con persone inconsapevoli di diventare “arma politica”. Le immagini provenienti da Ceuta non sono nuove. Le cronache riportano episodi simili già nel 2005, nel 2014, poi ancora nel 2021 e nel 2022 (questa volta a Melilla). Anche in quegli anni migliaia di persone hanno tentato di varcare il confine a nuoto, risalendo la spiaggia a piedi nudi, senza portare nulla con loro, nella speranza di entrare in territorio