Tra rischi sanitari e polemiche politiche. «Così a Ceuta diamo dignità ai migranti»

Per timore di focolai di malattie, il governo spagnolo ha inviato 45mila dosi di vaccini nell’exclave, che per il presidente Vivas è «sull’orlo di una gravissima crisi sanitaria». Tra decisioni e scontri politici, c’è chi fa altro. «Cerchiamo di dare assistenza medica a chi vive in strada» racconta Alessandro Troisi, volontario arrivato proprio il 30 luglio lì

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Scontri politici, strumentalizzazioni, pericoli sanitari. A quasi un mese di distanza dall’imponente ondata migratoria facilitata dal Marocco, la situazione a Ceuta è ancora lontana dalla normalità. Dei circa 80mila migranti che hanno superato i confini dell’exclave spagnola, la maggioranza è tornata indietro. Ma in città ne sono rimasti ancora, alcuni dicono 5mila, altri 10mila, senza un posto dove dormire, spesso senza cibo, in centri di accoglienza strapieni. Polemiche sanitarie Lunedì è vo