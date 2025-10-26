Suprematisti in rete

Vita e oscenità di Fuentes, l’uomo che contende l’eredità politica di Charlie Kirk

Mattia Ferraresi
26 ottobre 2025 • 07:00

Dopo la morte dell’attivista è iniziata la lotta per il suo pubblico e molti sono finiti nel gorgo dei complotti. Nel guazzabuglio degli streamer del mondo MAGA sta emergendo il più impresentabile fra gli estremisti

L’assassinio di Charlie Kirk, quasi due mesi fa, ha riempito il mondo di orrore per il brutale rigurgito della violenza politica negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha aperto una battaglia molto più prosaica per la successione all’interno della galassia degli streamer e influencer della destra MAGA. Chi avrebbe messo le mani sull’eredità di Kirk? Chi avrebbe preso le fette più importanti del suo pubblico? Quale voce sarebbe emersa più forte dopo la fine della voce di Turning Point Usa? I prete

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)