il day after del funerale in arizona

Anche la Russia salta sull’omicidio di Kirk. L’asse “messianico” tra Maga e putiniani

Mattia Ferraresi
22 settembre 2025 • 20:02Aggiornato, 22 settembre 2025 • 20:06

La Russia “sposa” il movimento Turning Point e celebra l’attivista ucciso: «Una delle voci più filorusse tra i conservatori americani». Trump non accoglie il gesto della vedova, che perdona l’assassino: per la Casa Bianca la vicenda serve a silenziare gli avversari

Dalla monumentale cerimonia funebre dell’Arizona – un enorme cortocircuito di visioni millenariste, manifestazioni di pietà cristiana, rivendicazioni del diritto di odiare e indizioni di crociate politiche – ha iniziato a dipanarsi l’eredità politica e culturale di Charlie Kirk. Il Cremlino ha immediatamente capito il potenziale di questi messaggi e li ha piegati alle esigenze del regime. Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e plenipotenziario di Vladimir Putin, su

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)