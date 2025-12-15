il nuovo presidente

Cile, Kast è il nuovo alleato di Trump & Milei. L'obiettivo? Terremotare l’America latina

Jose Antonio Kast con la moglie Maria Pia Adriasola
Gennaro Carotenuto
15 dicembre 2025 • 20:19

José Antonio Kast, il nuovo presidente di ultradestra, ha stravinto sull’onda di una campagna che evoca una mitica età dell’oro nella quale alla Moneda sedeva Augusto Pinochet. Invece Jeannette Jara, prima candidata proveniente dalla classe popolare, si è fermata al 41,8 per cento, il peggior risultato per la coalizione di centro-sinistra dal ritorno della democrazia. Sullo sfondo, le manovre del tycoon per destabilizzare l’intero continente

Ascolti i media cileni, anche quelli progressisti, come Radio Cooperativa, e per settimane sei bombardato dalla pubblicità elettorale che invita a votare José Antonio Kast. Una giovane donna, con un forte accento locale, richiama a un passato mitico nel quale la sera si poteva tornare a casa in sicurezza. Il messaggio subliminale rimanda a un’età dell’oro nella quale alla Moneda sedeva Augusto Pinochet. A quel messaggio, domenica 14, hanno aderito 7,2 milioni di persone, quasi sei elettori su di

Gennaro Carotenuto

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.