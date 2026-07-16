Troppo umani, troppo liberi: così Xi ha deciso di limitare gli “AI Agent”

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Mentre negli Stati Uniti la corsa all’intelligenza artificiale sembra una sfida tra modelli sempre più potenti, Pechino ha imboccato la strada dell’Ia «con caratteristiche cinesi», come il suo socialismo. Non conta tanto sviluppare l’Ia più avanzata, quanto piuttosto costruire fin da subito le regole e le infrastrutture che dovranno governarne l’impiego nell’economia. È questa la chiave per leggere l’oscuramento di alcune funzioni degli agenti personalizzati di Qwen (Alibaba) e Doubao (ByteDance