regole socialiste per l’ia

Troppo umani, troppo liberi: così Xi ha deciso di limitare gli “AI Agent”

Michelangelo Cocco
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16 luglio 2026 • 07:00

Sono entrate in vigore nuove norme per limitare le app progettate per imitare il comportamento umano. Rimangono libere, invece, quelle destinate ad aumentare la produttività delle azienda. Come chiede il socialismo

Mentre negli Stati Uniti la corsa all’intelligenza artificiale sembra una sfida tra modelli sempre più potenti, Pechino ha imboccato la strada dell’Ia «con caratteristiche cinesi», come il suo socialismo. Non conta tanto sviluppare l’Ia più avanzata, quanto piuttosto costruire fin da subito le regole e le infrastrutture che dovranno governarne l’impiego nell’economia. È questa la chiave per leggere l’oscuramento di alcune funzioni degli agenti personalizzati di Qwen (Alibaba) e Doubao (ByteDance

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.