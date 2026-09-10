A cinquant’anni dalla sua morte, Mao è ancora dentro la Cina di Xi

La Cina contemporanea è molto diversa d quella della Rivoluzione culturale, ma certi tratti del maoismo sono ormai parte integrante del dna della repubblica popolare: tra tutte, lo strumento – sempre pronto – dell’autoritarismo, lo stato come punto di riferimento contro l’economia privata ma anche il nazionalismo in ascesa

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Al primo posto tra i libri presi in prestito l’anno scorso dagli studenti dell’Università Tsinghua di Pechino si è classificato Opere scelte di Mao Zedong. I visitatori del monumento dedicato al Grande timoniere nella sua Changsha sono aumentati da 6 milioni all’anno nel 2016 a 19 milioni l’anno scorso. Filmati e documentari sul maoismo spopolano sui social, perché – ha scritto South China Morning Post –, «quando ti negano un aumento di stipendio, sei in ansia per l’istruzione dei tuoi figli o t