l’isolamento italiano dopo la conferenza di monaco

La Cina fa l’occhiolino all’Ue, ma parla solo a Parigi e Berlino

Stretta di mano tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco
Stretta di mano tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco
Stretta di mano tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco
Michelangelo Cocco
16 febbraio 2026 • 06:00

Il rappresentante di Pechino in Germania ha criticato la «legge della giungla degli Usa». Ritiene Merz e Macron interlocutori credibili. Non Meloni, schiacciata sui Maga e su Tokyo

È stato duro e diretto l’intervento di Wang Yi contro gli Stati Uniti ieri alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Per arginare il dilagare di quella che ha definito “legge della giungla” (promossa dall’amministrazione Trump, ndr) il ministro degli Esteri cinese ha cercato una sponda nella Germania e nella Francia, non nell’Italia. Wang ha attaccato frontalmente l’unilateralismo Usa e difeso il sistema internazionale uscito dal secondo dopoguerra. Secondo l’influente membro dell’ufficio pol

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.