Non è ancora chiaro il numero delle vittime. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i soccorsi

Un grave incendio è divampato nel grattacielo che ospita gli uffici della società di telecomunicazioni China Telecom nella città di Changsha. I media statali cinesi dicono che il numero delle vittime è al momento sconosciuto, così come le cause dell’incendio. «I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per estinguere le fiamme e condurre i soccorsi sulla scena», ha detto la tv statale.

L’edificio è alto circa duecento metri e al suo interno, al momento dell’incendio, si trovavano un numero imprecisato di dipendenti, alcuni dei quali hanno diffuso sui social dei video girati dai loro uffici.

«Alle 16:30 circa di oggi, l'incendio alla nostra torre di comunicazione n. 2 di Changsha è stato spento. Non sono ancora state scoperte vittime e le comunicazioni non sono state interrotte», ha scritto la China Telecom su Twitter.

