l’equilibrio nel duello tra le grandi potenze

Le disuguaglianze frenano la Cina. Perché Xi evita scontri con gli Usa

Michelangelo Cocco
10 maggio 2026 • 19:30Aggiornato, 10 maggio 2026 • 19:45

Se l’ascensore sociale non si rimette in moto, è difficile che possano ripartire i consumi, e il pericolo è quello della cosiddetta “trappola del reddito medio”. E, con degli Usa così bellicosi, vanno mantenuti i rapporti meno tesi possibile

«Forze straniere mirano a erodere lo spirito di perseveranza tra i giovani cinesi e persino minare i valori fondativi della nostra società». L’allarme, diramato dal quartier generale in stile sovietico del ministero della Sicurezza dello Stato, a Pechino, è stato rilanciato negli ultimi giorni dai media governativi. Per i servizi segreti interni, queste “forze straniere” finanzierebbero giornalisti e think tank per diffondere attraverso i social «messaggi negativi, nella speranza che i nostri gi

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.