Le disuguaglianze frenano la Cina. Perché Xi evita scontri con gli Usa

Se l’ascensore sociale non si rimette in moto, è difficile che possano ripartire i consumi, e il pericolo è quello della cosiddetta “trappola del reddito medio”. E, con degli Usa così bellicosi, vanno mantenuti i rapporti meno tesi possibile
«Forze straniere mirano a erodere lo spirito di perseveranza tra i giovani cinesi e persino minare i valori fondativi della nostra società». L’allarme, diramato dal quartier generale in stile sovietico del ministero della Sicurezza dello Stato, a Pechino, è stato rilanciato negli ultimi giorni dai media governativi. Per i servizi segreti interni, queste “forze straniere” finanzierebbero giornalisti e think tank per diffondere attraverso i social «messaggi negativi, nella speranza che i nostri gi