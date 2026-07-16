Cina, l’economia frena. Ma il business dell’Ia spinge le esportazioni

Il prodotto interno lordo del Dragone rallentato come mai dalla fine del 2022: soltanto +4,3 per cento (comunque il doppio degli Usa). Consumi e investimenti in calo, ma l’export è in controtendenza (+17,6 per cento nel primo semestre), spinto dai prodotti legati all’intelligenza artificiale
Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo della Cina ha rallentato come mai dalla fine del 2022: soltanto +4,3 per cento. A Pechino devono preoccuparsi? Forse non più di tanto. La Cina infatti cresce comunque più del doppio degli Stati Uniti (2 per cento le previsioni Ocse per quest’anno). Ma, soprattutto – rilevano i dati pubblicati ieri dall’Ufficio nazionale di statistica – cresce meglio che in passato, vendendo prodotti ad alto valore aggiunto. Il made in China è diventato hi-tech. Ma