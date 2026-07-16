i numeri paradossali del dragone

Cina, l’economia frena. Ma il business dell’Ia spinge le esportazioni

Michelangelo Cocco
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16 luglio 2026 • 07:00

Il prodotto interno lordo del Dragone rallentato come mai dalla fine del 2022: soltanto +4,3 per cento (comunque il doppio degli Usa). Consumi e investimenti in calo, ma l’export è in controtendenza (+17,6 per cento nel primo semestre), spinto dai prodotti legati all’intelligenza artificiale

Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo della Cina ha rallentato come mai dalla fine del 2022: soltanto +4,3 per cento. A Pechino devono preoccuparsi? Forse non più di tanto. La Cina infatti cresce comunque più del doppio degli Stati Uniti (2 per cento le previsioni Ocse per quest’anno). Ma, soprattutto – rilevano i dati pubblicati ieri dall’Ufficio nazionale di statistica – cresce meglio che in passato, vendendo prodotti ad alto valore aggiunto. Il made in China è diventato hi-tech. Ma

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.