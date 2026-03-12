il nuovo piano quinquennale

La Cina punta a fare un salto quantistico per staccare gli Usa

Michelangelo Cocco
12 marzo 2026 • 19:49

Pechino celebra il nuovo Piano quinquennale scommettendo sull’autosufficienza tecnologica, anche dal punto di vista del mercato del lavoro. La guerra petrolifera degli Stati Uniti di Trump da qui sembrano lontanissimi 

I progressi industriali e tecnologici della Cina degli ultimi anni – dalle auto elettriche di Byd all’intelligenza artificiale di DeepSeek – hanno esaltato il ruolo svolto, assieme all’iniziativa privata, dalle politiche industriali e dalla programmazione economica. E così giovedì 12 marzo Pechino ha celebrato il suo Piano quinquennale, di cui l’Assemblea nazionale del popolo (Anp) ha approvato la XV edizione, il faro che lo sviluppo socio-economico del gigante asiatico dovrà seguire dal 2026 al

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.