La Cina punta a fare un salto quantistico per staccare gli Usa

I progressi industriali e tecnologici della Cina degli ultimi anni – dalle auto elettriche di Byd all’intelligenza artificiale di DeepSeek – hanno esaltato il ruolo svolto, assieme all’iniziativa privata, dalle politiche industriali e dalla programmazione economica. E così giovedì 12 marzo Pechino ha celebrato il suo Piano quinquennale, di cui l’Assemblea nazionale del popolo (Anp) ha approvato la XV edizione, il faro che lo sviluppo socio-economico del gigante asiatico dovrà seguire dal 2026 al