La strategia di Pechino che mira a diventare prima potenza globale

Il salto tecnologico cinese per sfidare gli Stati Uniti. È corsa al nucleare civile

Michelangelo Cocco
23 aprile 2026 • 07:00

Pechino è oggi in grado di costruire fino a 50 reattori contemporaneamente, lungo l’intero ciclo di vita. Dispone già di circa 60 reattori operativi e oltre 30 in costruzione, più della metà del totale globale. Al centro di questa espansione c’è un salto tecnologico che si chiama Hualong One

La Cina si prepara a superare gli Stati Uniti entro il 2030 e diventare la prima potenza nucleare civile al mondo. Dal rapporto appena pubblicato dalla China Nuclear Energy Association emerge un doppio dato – che è, al tempo stesso, energetico e politico – in grado di accelerare la rimonta della seconda economia del pianeta, e cioè che Pechino punta a conquistare la leadership globale non solo in termini di capacità installata, ma anche di filiera industriale e standard tecnologici. E, se ci riu

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.