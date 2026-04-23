Il salto tecnologico cinese per sfidare gli Stati Uniti. È corsa al nucleare civile

Pechino è oggi in grado di costruire fino a 50 reattori contemporaneamente, lungo l’intero ciclo di vita. Dispone già di circa 60 reattori operativi e oltre 30 in costruzione, più della metà del totale globale. Al centro di questa espansione c’è un salto tecnologico che si chiama Hualong One

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La Cina si prepara a superare gli Stati Uniti entro il 2030 e diventare la prima potenza nucleare civile al mondo. Dal rapporto appena pubblicato dalla China Nuclear Energy Association emerge un doppio dato – che è, al tempo stesso, energetico e politico – in grado di accelerare la rimonta della seconda economia del pianeta, e cioè che Pechino punta a conquistare la leadership globale non solo in termini di capacità installata, ma anche di filiera industriale e standard tecnologici. E, se ci riu