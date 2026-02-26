Gli imperi governati dalla paranoia: tutti gli autogol di Putin, Xi e Trump

true false

Nei sistemi autoritari, gli interessi e gli obiettivi nazionali sono spesso in conflitto con le convinzioni, i desideri e le insicurezze dei leader. Più il potere è centralizzato, più è probabile che prevalgano questi ultimi. Versioni di questa dinamica si stanno attualmente verificando in Cina – dove le purghe paranoiche del presidente Xi Jinping hanno recentemente colpito i due ufficiali più alti in grado dell'Esercito popolare di liberazione – e in Russia e negli Stati Uniti. La decisione del