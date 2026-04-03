missioni lunari

La guerra fredda spaziale 2.0: così la Cina rincorre Artemis

Michelangelo Cocco
03 aprile 2026 • 19:54

Sia la potenza egemone che la sua inseguitrice hanno un’ambizione esplorativa: dal polo Sud lunare vogliono andare in cerca di terre rare su Marte e altri pianeti 

Shanghai – «Siamo in una nuova corsa allo spazio. Se restiamo indietro, potremmo non riuscire mai più a recuperare. Se un giorno ci svegliassimo e vedessimo i taikonauti del nostro rivale sulla luna prima che noi riusciamo a tornarci, il colpo all’eccezionalismo americano sarebbe così grave che l’onda d’urto si farebbe sentire in tutto il mondo». Così Jared Isaacman, alla vigilia della messa in orbita della navicella statunitense Orion che in queste ore sta girando intorno alla luna. L’avversari

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.