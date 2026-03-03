L’attendista cinese: Xi Jinping perde gli alleati, ma aspetta Trump

La Cina tra Iran e Venezuela perde partner ma comunque aspetta il presidente Usa, che a fine mese sarà a Pechino a caccia di investimenti e affari, ma pronto a cedere su Taiwan

Dopo quella al Venezuela, la Cina assiste all’aggressione a un altro suo partner importante: l’Iran, da cui, l’anno scorso, ha importato il 13,4 per cento del fabbisogno di greggio, membro sia dei Brics, sia della Shanghai Cooperation Organization. Mentre domani il parlamento si riunirà per approvare il XV Piano quinquennale (2026-2030), l’unica reazione da Pechino, finora, è stata quella del ministero degli Esteri, del 28 febbraio: «La Cina è profondamente preoccupata per gli attacchi militari