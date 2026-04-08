Il Medio Oriente parla cinese, nel Golfo ha vinto anche Pechino

L’intervento di Pechino che in tandem con il Pakistan ha favorito l’entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran potrebbe annunciare una svolta epocale, sancendo il peso politico del Dragone in Medio Oriente

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Per valutarne le conseguenze, bisognerà attendere l’esito dei negoziati che si apriranno venerdì 10 aprile a Islamabad. Ma l’intervento di Pechino che ha favorito l’entrata in vigore di un cessate il fuoco di due settimane in Iran potrebbe annunciare una svolta epocale, sancendo il peso politico della Cina in un Medio Oriente egemonizzato dal secondo dopoguerra dagli Stati Uniti, dove però negli ultimi anni gli interessi cinesi si sono allargati a macchia d’olio. È stato lo stesso Donald Trump a