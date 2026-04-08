il protagonismo di pechino

Il Medio Oriente parla cinese, nel Golfo ha vinto anche Pechino

Michelangelo Cocco
08 aprile 2026 • 16:37

L’intervento di Pechino che in tandem con il Pakistan ha favorito l’entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran potrebbe annunciare una svolta epocale, sancendo il peso politico del Dragone in Medio Oriente

Per valutarne le conseguenze, bisognerà attendere l’esito dei negoziati che si apriranno venerdì 10 aprile a Islamabad. Ma l’intervento di Pechino che ha favorito l’entrata in vigore di un cessate il fuoco di due settimane in Iran potrebbe annunciare una svolta epocale, sancendo il peso politico della Cina in un Medio Oriente egemonizzato dal secondo dopoguerra dagli Stati Uniti, dove però negli ultimi anni gli interessi cinesi si sono allargati a macchia d’olio. È stato lo stesso Donald Trump a

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.