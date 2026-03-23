Il terrore dei bambini-soldato, l’ultima frontiera della Cisgiordania

true false

«Gli attacchi e le vessazioni perpetrati da minorenni israeliani nei confronti dei palestinesi a Mukhmas, vicino Ramallah, sono stati compiuti da individui provenienti dagli avamposti di Sde Yonatan, Kol Mevaser (istituito alla fine di ottobre 2025) e, talvolta, dalla fattoria di Bnayahu», si legge in un rapporto condiviso in esclusiva con Domani dall’attivista israeliano Yoram Sorek, sessantenne di Yahud. È solo uno dei passaggi che descrivono una miriade di situazioni simili in Cisgiordania, n