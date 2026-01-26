Cisgiordania, il potere assoluto dei coloni: Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare

true false

Due carabinieri italiani sono stati minacciati e interrogati da un colono israeliano armato durante una trasferta di servizio nei territori della Cisgiordania occupata. Secondo quanto reso noto dalla Farnesina, l’incidente è avvenuto domenica quando i militari dell'Arma stavano effettuando un sopralluogo per preparare una missione di ambasciatori della Ue in un villaggio vicino a Ramallah. L’ambasciata italiana a Tel Aviv ha inoltrato proteste formali alle autorità israeliane, il ministro degli