Cisgiordania, il potere assoluto dei coloni: Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare

I militari italiani, nella West Bank per un sopralluogo, costretti a piegarsi da un settler. La Farnesina convoca l’ambasciatore israeliano. Intanto a Gaza è stato ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano, Rav Gvili. Il ritrovamento rappresenta una possibile svolta nell’applicazione della road map americana per il dopoguerra: Netanyahu annuncia la riapertura del valico di Rafah
Due carabinieri italiani sono stati minacciati e interrogati da un colono israeliano armato durante una trasferta di servizio nei territori della Cisgiordania occupata. Secondo quanto reso noto dalla Farnesina, l’incidente è avvenuto domenica quando i militari dell'Arma stavano effettuando un sopralluogo per preparare una missione di ambasciatori della Ue in un villaggio vicino a Ramallah. L’ambasciata italiana a Tel Aviv ha inoltrato proteste formali alle autorità israeliane, il ministro degli