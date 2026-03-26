Sfratti a Gerusalemme Est e attacchi a sud: Israele in Cisgiordania continua a uccidere

Nella parte orientale della città si moltiplicano gli sfollamenti forzati ad opera dell’Idf, a favore dei coloni. «È violenza sistematica e istituzionalizzata», denuncia l’Ong israeliana B’Tselem. Ancora un lavoratore palestinese ucciso a Masafer Yatta. Mediterranea Saving Humans: «È una macchina di ingiustizia e morte»

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Mentre l’attenzione internazionale resta concentrata sulla guerra di Stati Uniti e Israele in Iran e sull’invasione del Libano, in Cisgiordania la situazione non fa che peggiorare. Da inizio marzo gli attacchi di coloni ed esercito in tutta la regione sono coordinati e continui. «Con la copertura della guerra in Iran», denuncia la ong israeliana B’Tselem, che si occupa di monitorare lo stato dei diritti umani della popolazione palestinese, «la collaborazione tra l'esercito e le milizie dei colon