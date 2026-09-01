La Cisgiordania dei coloni: moschea in fiamme a Nablus

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È ancora buio quando le fiamme iniziano ad avvolgere la moschea di Bazariya, sud-ovest di Nablus. Verso le tre di notte un gruppo di coloni mascherati ha tentato di forzare la porta senza riuscirvi. Così, prima di scappare, ha dato fuoco all’ingresso. In pochi minuti i residenti di Bazariya e dintorni sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando che la moschea bruciasse completamente. Un episodio di per sé non nuovo nella Cisgiordania occupata. Tuttavia, a differenza di altre volte, oltre agli s