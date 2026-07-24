Dal Libano alla Cisgiordania: così la guerra impatta sull’olio d’oliva

Dal Libano alla Palestina l’ulivo ha un’accezione quasi sacra. Si porta dietro il peso della storia, diventa prova di esistenza e oggetto di resistenza, anche economica, all’oppressione. Ma la guerra e i conflitti degli ultimi tre anni hanno distrutto gran parte di questo patrimonio agricolo
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i