Una sezione sopraelevata della metropolitana di Città del Messico è crollata sulla strada sottostante, provocando 23 morti e 70 feriti. Il bilancio potrebbe continuare a salire.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 e 30 di ieri, ora locale, sulla linea 12, la più recente attivata nella parte sud della città, nei pressi della stazione di Olivos. Come molte delle dozzine di linee della metropolitana della città, corre sottoterra attraverso le aree più centrali della città di 9 milioni di abitanti, ma poi corre su strutture sopraelevate di cemento nella periferia della capitale.

Messico, le immagini aeree sul luogo del crollo del cavalcavia

I video diffusi sui siti e social media hanno mostrato vagoni del treno sospesi a mezz'aria e auto schiacciate, mentre le sirene delle ambulanze risuonano nelle vicinanze. Un filmato pubblicato da Milenio TV mostra il momento del crollo con il ponte che si accascia sulle auto che stavano passando sotto.

I soccorritori che stanno lavorando sul luogo dell’incidente, per recuperare vittime ed eventuali feriti rimasti incastrati nel vagone della metro, si sono dovuti fermare per il rischio di ulteriori crolli. La sindaca, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che 49 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, e che sette sono in gravi condizioni e sottoposti a intervento chirurgico. Ci sarebbero anche bambini.

Nel frattempo, sono state avviate le indagini per capire le cause di quanto avvenuto.

Le conseguenze

Il crollo potrebbe rappresentare un duro colpo per il segretario alle relazioni estere messicano Marcelo Ebrard, che è stato sindaco di Città del Messico dal 2006 al 2012, quando la linea 12 è stata costruita. Le accuse di cattiva progettazione e costruzione della linea della metropolitana sono emerse subito dopo che Ebrard ha lasciato l'incarico di sindaco. La linea ha dovuto essere parzialmente chiusa nel 2013 in modo che i binari potessero essere riparati.

La metropolitana di Città del Messico, una delle più grandi e trafficate del mondo, ha avuto altri due gravi incidenti dalla sua inaugurazione. A marzo dello scorso anno, una collisione tra due treni alla stazione Tacubaya ha provocato un morto e 41 feriti. Nel 2015, un treno che non si è fermato in tempo si è scontrato con un altro alla stazione Oceania, ferendo 12 persone.

