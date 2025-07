C’è stato un tempo, non troppo lontano ma che pare emergere come un fossile da un’altra era geologica, in cui i politologi avevano teorizzato il cosiddetto “effetto Cnn”. Dicevano che la capacità dei network televisivi di dare conto dei principali eventi di cronaca e politica internazionale in presa diretta influenzava in modo significativo le decisioni dei politici. Numeri impietosi raccontano il suo declino. Ha portato il mondo nelle case del Paese, per la Casa Bianca è una fucina di menzogne

C’è stato un tempo, non troppo lontano ma che pare emergere come un fossile da un’altra era geologica, in cui i politologi avevano teorizzato il cosiddetto “effetto Cnn”. Si diceva che la capacità dei network televisivi di dare conto dei principali eventi di cronaca e politica internazionale in presa diretta influenzava in modo significativo le decisioni dei politici, che si trovavano nell’inedita e molto scomoda posizione di dover reagire a eventi che vedevano svolgersi ed evolvere in diretta televisiva. In un certo senso, erano le immagini a imporre le decisioni, non il contrario.

La Cnn non era il solo canale televisivo a fornire questo servizio, ma lo faceva in modo più articolato, completo e pervasivo rispetto agli altri competitor, facendo leva sul controllo delle trasmissioni satellitari. Il network era entrato a forza nell’immaginario del popolo americano nel gennaio del 1986, trasmettendo in diretta il disastro dello shuttle Challenger, che si era disintegrato in una nube di fumo 73 secondi dopo il lancio dalla stazione di Cape Canaveral, uccidendo all’istante i sette membri dell’equipaggio.

Era il primo incidente mortale in un progetto spaziale americano dopo il lancio, e il primo a essere raccontato con le immagini in presa diretta. La Cnn aveva seguito ogni passo: la preparazione, il lancio, il disastro e poi tutto quello che è venuto dopo, il lutto nazionale, le indagini sulle cause, la risposta della politica, la ricostruzione di tutte le fasi dell’incidente. La copertura, l’anno successivo, delle operazioni di salvataggio di Jessica McClure, una bambina caduta in un pozzo in Texas, consolidò il primato del network nel racconto live.

La Guerra del Golfo fu la grande incoronazione. Per la prima volta un conflitto veniva documentato con le immagini in diretta e commentato senza sosta. Le relazioni che il network era riuscito a instaurare, la sua superiore capacità tecnologica sui competitor avevano permesso di aggirare l’ordine di espulsione dei media internazionali da parte del regime di Saddam Hussein, e la Cnn era riuscita a portare nelle case degli americani le immagini filmate dal Rashid hotel di Baghdad.

Con l’eccezione del veterano Peter Arnett, che aveva seguito come corrispondente anche la guerra in Vietnam, i giornalisti della Cnn trasmettevano generalmente una visione sanificata e altamente patriottica dell’evento, elogiando i prodigiosi bombardamenti mirati dei jet americani e sorvolando sui massacri collaterali di civili, che non mancavano.

Così la Cnn conquistò un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immaginario americano, diventando un sinonimo funzionale della copertura televisiva live, e costringendo la politica a prendere posizione su ciò che accadeva con la stessa velocità con cui le immagini del conflitto – e di qualunque altro evento da lì in avanti – arrivavano tramite satellite nei salotti degli americani.

Con investimenti massicci e prodigi tecnologici, la Cnn diventò una presenza ineludibile della vita americana, abilitata non solo a fornire una documentazione del presente, ma anche a servire un’interpretazione degli eventi pronta per essere consumata e digerita.

Pressione costante

Inutile dire che lo scenario mediatico è completamente cambiato rispetto ad allora. Ma anche nell’epoca di Donald Trump si è affermato un “effetto Cnn”, che funziona in modo opposto rispetto ad allora. Quello che era il motore narrativo degli eventi del mondo è diventato, nel racconto del presidente, il supremo luogo della falsificazione, la fucina della propaganda, il centro della manipolazione ideologica. “Fake News Cnn” è diventato uno dei tanti nomignoli che hanno fatto la fortuna di Trump, come “Sleepy Joe” o il “Failing New York Times”.

La pressione costante, ossessiva e portata con pervicacia pluriennale da Trump, personaggio profondamente televisivo, ha portato il canale all news un tempo dominante nell’epoca del suo tramonto. L’originario “effetto Cnn” era definito dalla capacità del canale di influenzare e determinare gli eventi, il nuovo “effetto Cnn” è definito piuttosto dalla capacità del potere di scrollarsi di dosso qualunque notizia il network sia in grado di produrre.

La scorsa settimana la Cnn ha pubblicato in esclusiva un breve audio di Trump che nel 2024 parla a un evento a porte chiuse con alcuni finanziatori. Trump millanta di aver minacciato Vladimir Putin, quando era presidente nel primo mandato, di bombardare Mosca se avesse osato invadere l’Ucraina. Lo stesso avrebbe fatto con Xi Jinping.

Se ne vanta come se fosse una manovra da scaltro scacchista, senza considerare che nessuno degli interlocutori ha creduto davvero alla minaccia, e Putin è andato tranquillamente avanti con la guerra su larga scala all’Ucraina. Questa circostanza era stata già riportata dai media, ma per la prima volta la Cnn pubblicava la traccia audio, la prova documentale. Il risultato? Una grande scrollata di spalle.

Trump questa volta non ha perso troppo tempo ed energie per bastonare il canale, cosa che invece ha fatto ossessivamente per anni. Lo scontro precedente era stato dopo il bombardamento dei siti nucleari dell’Iran, quando la Cnn aveva scritto, poggiandosi su fonti dell’intelligence, che i missili bunker buster americani avevano danneggiato soltanto superficialmente gli impianti nascosti dentro le montagne iraniane.

Il presidente aveva sparato una raffica di post sul social Truth con tutte le maiuscole di cui è capace. Il più tenero recitava: «I reporter di fake news della Cnn e del New York Times dovrebbero essere licenziati, immediatamente!!! Cattive persone con intenzioni malvage!!!!».

Crisi senza fine

Fra le cose che Trump è riuscito a ottenere sicuramente c’è lo smantellamento della Cnn dall’immaginario americano come affidabile veicolo della verità. Sotto i colpi del presidente il network è precipitato in una crisi senza fine, con diversi cambi di management, centinaia di giornalisti licenziati, liti in tribunale e ascolti crollati sotto ogni dire.

Uno degli aspetti ironici di questo rapporto è che Jeff Zucker, l’amministratore delegato della Cnn che ha iniziato a dare battaglia al presidente nel primo mandato, è la stessa persona che, quando era un top manager della Nbc, si è praticamente inventato il format del reality The Apprentice che ha portato Trump nelle case di tutti gli americani per una moltitudine di stagioni. Quel programma è diventato una specie di spot permanente allo stile di vita trumpiano, faccenda che ha contribuito non poco alla sua elezione.

Zucker è stato poi distrutto dalla rabbia del suo ex amico, è stato rimpiazzato da un nuovo amministratore che è finito in breve tempo nella polvere anche grazie alle sue incaute parole rilasciate a un giornalista dell’Atlantic, e si è andati avanti di cambiamento in cambiamento, mentre Trump continuava a martellare.

Il presidente è ossessionato dall’audience, e a conti fatti da quelle parti va ricercato il parametro che stabilisce vincitori e vinti. I numeri della Cnn sono impietosi. Nel secondo trimestre del 2025 i programmi della prima serata hanno avuto una media di 538mila spettatori, un calo del 5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 15 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2024. In termini di spettatori totali, la Cnn è al quinto posto nella classifica dei network.

Per avere un termine di paragone, Fox News, la macchina conservatrice che propaga a ciclo continuo i messaggi e le gesta del presidente, ha avuto 2,6 milioni di spettatori in prima serata nel secondo trimestre dell’anno, con un clamoroso aumento del 25 per cento dell’audience rispetto al 2024.

Così è arrivato al tramonto l’impero della Cnn, gigante mediatico che per molte stagioni ha plasmato l’autocoscienza americana.

