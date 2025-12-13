Le mani dei Maga sulla Cnn: così la Casa Bianca vuole pilotare l’affare Warner

Nella guerra miliardaria intorno al colosso cinematografico iniziata da Netflix sono entrati in scena Ellison padre e figlio, ossia Skydance e Oracle. Su impulso della Casa Bianca, nel mirino dell’operazione c’è l’emittente storicamente critica nei confronti del presidente
L’immensa libreria di contenuti, certo. Il servizio streaming HboMax (in arrivo in Italia il 13 gennaio), anche. Ma c’è un terzo oggetto del contendere nell’acquisizione di Warner Bros Discovery. Tre lettere: Cnn. Nell’accordo raggiunto tra la casa cinematografica di Burbank e Netflix non c’è. Insieme ad altri canali come Tnt, la cable news sarà inglobata in un’altra società chiamata Global Network, non compresa nel chiacchierato pacchetto di 82,7 miliardi di dollari. Paramount, che era invece u