A Roma i colloqui a porte chiuse tra Israele e Libano: i nodi sul tavolo e le prospettive

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Se non fosse per le sei telecamere televisive puntate sull’edificio dal ciglio della strada, chi passa a Via Veneto davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma non saprebbe che dentro l’edificio è in corso il sesto round di negoziati diretti tra Israele e Libano. Intorno al vertice a porte chiuse, anzi chiusissime, c’è assoluto riserbo. Le poche notizie filtrate provengono dal fronte libanese e non dall’ambasciata romana di Beirut che a quanto apprende Domani non ha avuto alcun ruolo in ques