Colombia spaccata in due tra Ia, estremismo e show. Arriva primo “El Tigre”

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Il primo turno delle presidenziali colombiane del 31 maggio ha smentito i sondaggi della vigilia: l’ultraconservatore Abelardo de la Espriella ha ottenuto il 44,5 per cento dei voti superando il senatore di sinistra Iván Cepeda, fermo al 41,6 per cento. Il 21 giugno i due si affronteranno al secondo turno. Difficile immaginare due figure più distanti. De la Espriella è un penalista mai eletto a una carica pubblica, che si fa chiamare “El Tigre”. Ammiratore dichiarato di Trump, Milei e Bukele, ha