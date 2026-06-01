Per il candidato governativo, arrivato secondo con il 41 per cento dei voti contro il 44 di De Espriella, molti elettori si sono recati al seggio all’ultimo e non hanno potuto votare

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Contro ogni pronostico, in Colombia al primo turno delle presidenziali ha trionfato il candidato dell'ultradestra Abelardo De la Espriella e il prossimo 21 giugno andrà al ballottaggio con il candidato della sinistra, Ivan Cepeda.

De la Espriella, un avvocato senza alcuna esperienza politica e non vincolato ai partiti tradizionali, ha ottenuto il 43,7 per cento delle preferenze contro il 40,92 per cento del candidato governativo; Cepeda da parte sua ha contestato i risultati, affermando che molti elettori si sono visti spostare di seggio all'ultimo momento e non hanno potuto votare.

Il favorito al secondo turno è a questo punto proprio De la Espriella, che ha già incassato il sostegno dell’ex presidente di destra Alvaro Uribe. La sua candidata, Paloma Valencia, si è fermata al 6 per cento delle preferenze contro il 14 pronosticato dai sondaggi.

Astensione e sfiducia

La sinistra paga un’astensione elevata, visto che l’affluenza si è fermata al 57 per cento, ma anche il clima generale di sfiducia verso i partiti tradizionali.

Di De la Espriella, tuttavia, nessuno sa esattamente quale sia il programma effettivo, al di là di un annunciato avvicinamento agli Stati Uniti di Donald Trump. A colpire l’elettorato sembra essere stata però la sua figura di professionista di successo svincolato dalla politica, scenario già visto in altri paesi sudamericani e non solo.

Nelle prossime settimane il paese spaccato vivrà giorni di estrema polarizzazione prima di un mandato presidenziale che – chiunque sia il vincitore - difficilmente riuscirà a sanare le divisioni.

Esulta intanto il presidente argentino Javier Milei: «Questo risultato riflette l'anelito del popolo colombiano alla libertà e al progresso e la ferma volontà di dire basta al fallimentare modello socialista che ha causato tanti danni alla nostra regione».

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