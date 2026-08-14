Netanyahu senza freni, lo scandalo dei coloni indigna mezzo mondo

Dalla Casa Bianca pressioni sul premier per fermare le violenze. Anche gli europei reagiscono. Ma il presidente israeliano tira dritto e attacca Londra

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Mentre le tensioni tra gli Usa e Israele sull’assedio di un gruppo di coloni a un villaggio cisgiordano aumentano con la richiesta americana di una condanna pubblica degli estremisti violenti da parte del premier Benjamin Netanyahu, cinque attivisti italiani rimasti intrappolati nel villaggio sono stati evacuati la mattina di venerdì 14 agosto dalle forze di sicurezza del paese ebraico. Il messaggio di Trump La Casa Bianca starebbe pressando Bibi affinché condanni l’accaduto, secondo quanto ri