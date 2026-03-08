Effetti paralleli

Cisgiordania, violenze in aumento: così i coloni israeliani sfruttano la guerra in Iran

Davide Lerner
08 marzo 2026 • 15:02

Negli ultimi giorni la West Bank sta vivendo una recrudescenza nel numero e nella natura degli attacchi contro i palestinesi. L’attivista Pollack: «Il contesto della guerra contro Teheran sta venendo utilizzato per un’escalation ancora maggiore»

Bashar Alq ha 43 anni e abita a Qaryut, nel nord della Cisgiordania occupata. Lo scorso lunedì, due giorni dopo l’inizio del conflitto fra America, Israele e Iran, si è svegliato con il rumore delle sirene antimissilistiche israeliane provenienti dagli insediamenti che circondano il villaggio, a poche centinaia di metri di distanza. «Erano circa le 10 del mattino e abbiamo visto dei bulldozer circondati da coloni avanzare sul terreno vicino alle nostre case», racconta a Domani. «Nessuno si aspet

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 