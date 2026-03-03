Il presidente americano, Donald Trump, afferma che gli Stati Uniti hanno una quantita' di munizioni talmente grande, "praticamente illimitata", da poter "combattere una guerra per sempre e vincerla".

"Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state cosi' elevate o migliori. Come mi e' stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi. Le guerre possono essere combattute "per sempre", e con grande successo, usando solo queste scorte (che sono migliori delle migliori armi di altri paesi!)", ha affermato su Truth il capo della Casa Bianca che tuttavia non si dice soddisfatto delle armi di 'massimo livello'.