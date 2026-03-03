L’Iran ha colpito la rappresentanza diplomatica. Il presidente americano contrattacca
Chiusa l'ambasciata americana a Riad dopo l'attacco iraniano della notte. La rappresentanza diplomatica ha esortato i cittadini «a evitare la sede fino a nuova disposizione», avvertendo i connazionali di «stare al riparo» anche a Gedda e Dhahran. Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che ci sarà «presto» risposta all'attacco contro l'ambasciata, colpita da due droni. «Scoprirete presto» come risponderanno gli Stati Uniti, ha detto Trump a NewsNation
Hezbollah, attaccate tre basi israeliane: "Risposta ad aggressione"
Gli Hezbollah libanesi affermano di aver preso di mira tre basi militari israeliane in risposta alle nuove operazioni delle forze israeliane contro obiettivi del Partito di Dio in Libano, anche nella capitale Beirut. "In risposta all'aggressione criminale di Israele contro decine di città e località libanesi", gli Hezbollah rivendicano attacchi con droni contro la base aerea di Ramat David e la base di Meron, nel nord di Israele. Rivendicato anche un attacco con razzi contro una base sulle Alture del Golan.
Chiusa ambasciata Usa in Kuwait
Chiusa l'ambasciata americana in Kuwait "per le tensioni regionali", come viene definita l'offensiva americano-israeliana contro l'Iran e la risposta di Teheran. In una nota pubblicata sull'account X della rappresentanza si legge: "A causa delle tensioni regionali in corso, l'ambasciata americana in Kuwait sarà chiusa fino a nuova disposizione. Abbiamo cancellato tutti gli appuntamenti consolari ordinari e di emergenza".
Trump: "Munizioni illimitate"
Il presidente americano, Donald Trump, afferma che gli Stati Uniti hanno una quantita' di munizioni talmente grande, "praticamente illimitata", da poter "combattere una guerra per sempre e vincerla".
"Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state cosi' elevate o migliori. Come mi e' stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi. Le guerre possono essere combattute "per sempre", e con grande successo, usando solo queste scorte (che sono migliori delle migliori armi di altri paesi!)", ha affermato su Truth il capo della Casa Bianca che tuttavia non si dice soddisfatto delle armi di 'massimo livello'.
Iraq, via il personale diplomatico non urgente
Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza di tutto il suo personale diplomatico "non urgente" dalle ambasciate in Iraq, Giordania e Bahrein, al quarto giorno dell'attacco americano-israeliano all'Iran, che continua a rispondere anche i siti statunitensi nella regione, come avvenuto nella notte con l'ambasciata americana a Riad. In un messaggio su X, il dipartimento di Stato ha dichiarato di aver aggiornato i suoi avvisi di viaggio per il Bahrein e la Giordania "per riflettere l'ordine dato al personale non urgente del governo americano e ai membri delle loro famiglie di lasciare questi paesi". In un altro avviso aggiornato per l'Iraq, il ministero afferma di aver "ordinato ieri al personale non urgente del governo americano di lasciare l'Iraq per motivi di sicurezza".
Attacchi simultanei a Teheran e Beirut
L'Esercito israeliano ha reso noto di condurre in questo momento attacchi simultanei a Teheran e a Beirut.
