Nella notte un bombardamento israeliano ha colpito la chiesa più antica di Gaza, quella greca ortodossa di San Porfirio. Le forze di difesa israeliane, l’Idf, hanno riconosciuto che «un muro della chiesa nella zona è stato danneggiato» durante un’azione dei loro jet diretta a un centro di comando di Hamas nei paraggi, come hanno spiegato in un comunicato a Cnn. Il ministero degli Interni di Hamas ha detto che ci sono stati numerosi morti e feriti, ma non sono arrivate conferme.

La chiesa ospitava diversi sfollati: il direttore generale dell’ospedale Shifa Mohammed Abu Selmia ha parlato di dozzine di feriti, ma non è stato in grado di fornire un numero delle vittime, ancora sotto le macerie. «Chiediamo a sua santità il papa e ai capi della chiesa nel mondo di alzare la voce» ha detto il l’arcivescovo greco ortodosso di Gerusalemme, Atallah Hanna, in un comunicato scritto riportato da Cnn.

Gli arresti

Le autorità israeliane hanno confermato l’arresto di Hassan Yousef, portavoce di Hamas, durante i raid in Cisgiordania. L’agenzia di intelligence Shin Bet ha detto a Cnn che è stato arrestato perché «sospettato di agire per conto di Hamas»: Yousef in Cisgiordania fa parte del Consiglio legislativo palestinese. Yousef è stato arrestato numerose volte: secondo diversi media, ha passato in totale 24 anni nelle prigioni israeliane.

Sono state arrestate altre 14 persone, sempre in Cisgiordania.

Il portavoce dell’esercito Daniel Hagari ha intanto annunciato che «Le nostre forze armate continuano a prepararsi per la prossima fase della guerra», riferendosi al “Timrun” (manovra). Ha detto che Israele ha colpito più di 100 obiettivi di Hamas.

L’allarme Onu

L’agenzia Onu per i rifugiati ha detto alla Bbc che Gaza è diventata «un inferno». Juliette Touma, che ha parlato con l’emittente per conto dell’agenzia, ha detto che «il tempo sta finendo».

Ieri l’Egitto ha detto che il valico di Rafah sarebbe stato aperto oggi, per permettere a 20 camion di rifornimenti e aiuti umanitari di entrare a Gaza, secondo gli accordi presi con gli Stati Uniti. Al momento, sono in corso dei lavori di riparazione sul valico, che è stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Secondo la Cnn, potrebbe volerci molto più tempo del previsto, e l’apertura potrebbe essere finalizzata domani, invece di oggi.

