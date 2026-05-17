Come la Russia di Putin ha perso alleati e influenza globale

Lo zar credeva che l’invasione dell’Ucraina avrebbe ripristinato lo status di grande potenza di Mosca, invece ne ha distrutto la credibilità come partner. Possiede ancora armi nucleari, un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza Onu e riserve energetiche, ma è gravemente indebolita e incapace di proiettare il proprio potere

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Da quando ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina più di quattro anni fa, il presidente russo Vladimir Putin non solo non è riuscito a ottenere la vittoria militare che desiderava ardentemente, ma ha anche compromesso una serie di altre relazioni che aveva impiegato decenni a costruire, lasciando la Russia più isolata di quanto non lo fosse stata dai primi giorni della rivoluzione bolscevica. Dal centro Asia al Caucaso La sola invasione dell’Ucraina è bastata a creare una frat