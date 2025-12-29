Con Trump e con Putin: la ragnatela nera anti-Ue

Il 2025 è stato l’anno in cui si è svelato chiaramente l’obiettivo dell’America trumpiana: colpire l’Europa. Dalla Lega a AfD sono in tanti a diffondere il verbo MAGA nei loro paesi. E il Cremlino ovviamente esulta
L’ombra della Russia di Vladimir Putin si estende sull’Europa e l’America. Tuona come le armi che esplodono in Ucraina. Parla un alfabeto nuovo, portando con sé un vocabolario fatto di confini e nemici. Si ammanta del velluto delle alleanze internazionali, riunendo i partiti di estrema destra europea AfD, Rassemblement national, Lega e mettendoli in sintonia con gli Stati Uniti, nel secolo scorso il grande nemico ora l’utile alleato. La nuova Strategia di sicurezza nazionale americana ha indicat